В ЛНР не исключили попыток срыва празднования Дня Победы со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (73)

ЛУГАНСК, 6 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает попыток срыва празднования Дня Победы и Дня республики со стороны ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в Народной милиции заявили, что украинские силовики обстреляли из артиллерии район расположения военной техники, которую готовили для участия в параде ко дню Победы. В результате обстрела был поврежден готовящийся к участию в параде Победы в Луганске танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.

"В ближайшие дни могут быть приняты попытки организации серии терактов и диверсий для срыва празднования Дня Победы и Дня республики", — заявил Марочко.

По его словам, силовые структуры ЛНР в тесном взаимодействии приняли все необходимые меры по обеспечению безопасности.

"Граждан республики мы призываем к бдительности и немедленному информированию военной комендатуры, полиции и МГБ о выявленных подозрительных лицах, транспорте и посторонних предметах", — подчеркнул Марочко.