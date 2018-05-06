Число случаев беспорядочной стрельбы в США достигло 18-летнего максимума

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Число инцидентов со стрельбой в общественных местах в США в прошлом году достигло максимума за последние 18 лет, свидетельствуют данные доклада ФБР.
За 2016-2017 годы в США произошло в общей сложности 50 инцидентов со стрельбой в общественных местах, в которых погиб 221 человек, 722 получили ранения. Во всех случаях огонь открывали мужчины.
Сотрудники правоохранительных органов вступали в перестрелку с нападавшими в 14 случаях. При этом погибли 13 представителей правопорядка и 20 получили ранения.
Чаще всего инциденты происходили в Техасе, Калифорнии, Флориде и Огайо. Нападавшие склонны выбирать своими целями бизнес-центры и магазины, а также образовательные учреждения, говорится в докладе.