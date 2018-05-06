В ЛНР ждут провокаций после прибытия к линии соприкосновения журналистов

ЛУГАНСК, 6 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики ожидает в ближайшее время провокаций со стороны ВС Украины в связи с прибытием к линии соприкосновения со стороны подконтрольной Киеву территории немецких журналистов, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"В ближайшее время мы ожидаем провокаций со стороны военнослужащих ВС Украины в связи с прибытием в район населенного пункта Троицкое (подконтрольный Киеву — ред.) группы журналистов немецкого телеканала ARD", — сказал Марочко.

Он не исключил, что украинские военнослужащие будут провоцировать Народную милицию на открытие огня для того, чтобы представить ЛНР европейской аудитории как нарушителей минских договоренностей.

"Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности и придерживается позиции мирного урегулирования конфликта. Тем не менее, мы всегда готовы дать решительный отпор в случае военной агрессии со стороны противника для защиты граждан своей республики", — уточнил Марочко.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>