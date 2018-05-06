В Харькове пытались разрушить бюст маршалу Жукову

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Бюст советскому маршалу Георгию Жукову пытались разрушить ночью неизвестные в Харькове, сообщил мэр города Геннадий Кернес, потребовав от полиции взять все памятники под охрану.

"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили — бюст восстановлен", — написал Кернес в соцсети Facebook.

Он отметил, что намерен обратиться к руководству местной полиции, чтобы они не допустили возможности испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы (8 и 9 мая).

"Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом…, чтобы 8-го и 9-го мая мы могли достойно почтить память погибших на той войне, почтить память ушедших ветеранов и отдать дань уважения тем из них, кто еще с нами", — написал Кернес.