Тунисцы впервые после "арабской весны" проголосуют на муниципальных выборах

ТУНИС, 6 мая — РИА Новости. Тунисцы впервые после так называемой "арабской весны" 2011 года голосуют на муниципальных выборах, участки открылись в воскресенье в 350 муниципалитетах, где избирателям предстоит выбрать состав местных советов депутатов.
Как сообщила тунисская избирательная комиссия, она предоставила необходимые условия для местных выборов, которые до этого не проводились. В выборах участвуют как представители партий, так и независимые кандидаты. Предполагается, что избранные местные советы получат значительные полномочия в своих районах.
Президент Туниса Бежи Каид эс-Себси в связи с выборами призвал граждан прийти на участки и продемонстрировать "приверженность демократическому курсу", закреплению которого, по его словам, муниципальные выборы будут способствовать.
Бен Али в 2011 году бежал из Туниса в Саудовскую Аравию после "жасминовой революции", которая была вызвана недовольством населения социальными условиями, разгулом коррупции и безработицей. Тогда в результате массовых беспорядков погибли более 80 человек.