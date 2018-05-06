Парад Победы в Москве посетит премьер-министр Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что будет присутствовать на параде в Москве в честь Дня Победы, который в еврейском государстве также имеет статус официального праздника.

Глава правительства 9 мая во второй раз с начала года едет в российскую столицу, где собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным актуальную ближневосточную проблематику, включая Сирию и Иран.

"В среду я встречусь с российским президентом Путиным в Москве и приму участие в параде в ознаменование Дня Победы над нацистской Германией", — сказал он на воскресном заседании кабинета.

Анонсируя рабочий визит Нетаньяху, пресс-служба Кремля накануне сообщила, что ему направлено приглашение на военный парад на Красной площади.

В прошлый раз глава израильского правительства приезжал в Москву в конце января. Визит тогда практически совпал с Международным днем памяти жертв Холокоста и также включал участие Нетаньяху в мемориальных мероприятиях.

В Израиле, где живут тысячи участников Великой Отечественной войны и миллионы их потомков, День Победы отмечается всенародно при поддержке и участии местных и центральных властей. С нынешнего года дата праздника, его статус и церемониал закреплены специальным законом.