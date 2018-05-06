Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по ядерной программе Ирана в министерстве обороны в Тель-Авиве. 30 апреля 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по ядерной программе Ирана в министерстве обороны в Тель-Авиве. 30 апреля 2018

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Израиль не допустит "враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах", заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Глава правительства расценил усиление военного присутствия Тегерана в Сирии как действия, направленные против Израиля. По его словам, в последние месяцы иранские силовики из Корпуса стражей Исламской революции перебрасывают в зону конфликта наступательное и оборонительное оружие, в том числе ударные "беспилотники", средства противовоздушной обороны и ракеты класса "земля-земля".

"Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас, даже если это будет означать конфликт. Лучше сейчас, чем позже", — сказал Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль не стремится обострить ситуацию, но "готов к любому сценарию". По словам премьера, страны, не готовые "действовать вовремя", потом платят высокую цену за свои ошибки.

В свете "активизирующихся усилий Ирана по созданию в Сирии военного присутствия" особое значение приобретает предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Нетаньяху. Тель-Авив намерен акцентировать внимание на недопустимости закрепления Тегерана в регионе и попытается добиться понимания Москвы в этом вопросе.

Секретные разработки

В канцелярии премьера заявили, что принципиальная договоренность о встрече двух лидеров была достигнута в ходе телефонного разговора между ними. Беседа состоялась после того, как Нетаньяху заявил о получении израильской разведкой документов, указывающих на ведение секретных военных разработок в рамках иранской ядерной программы.

По словам премьера, на протяжении многих лет Тель-Авив знал о "всеобъемлющей программе по проектированию, созданию и испытанию ядерного оружия" под названием "проект Амад". Утверждается, что Тегеран планировал разработать и произвести пять ядерных боеголовок мощностью в 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Работы над "проектом Амад" шли в 1999-2003 годах и были свернуты из-за растущего международного давления на Иран. Израильский премьер настаивает на том, что Тегеран не отказался от планов произвести ядерное оружие и тайно хранил материалы в расчете на будущее.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимала с Тегерана международные санкции.

Нетаньяху с самого начала называл сделку "исторической ошибкой". Израильский премьер также поддержал намерения президента США Дональда Трампа ужесточить условия соглашения для Тегерана.

По итогам дискуссии с Великобританией, Францией и Германией Трамп объявил, останутся ли США в СВПД. Решение будет объявлено не позднее 12 мая. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский президент обязан принимать решение о продлении или непродлении режима санкций каждые 90 дней. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран готов к любому развитию событий.

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