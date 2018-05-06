Клинцевич рассказал о последствиях заявлений адвоката Трампа по Ирану

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Заявления адвоката президента США Дональда Трампа о поддержке американским лидером смены режима в Иране не останется без внимания руководства Северной Кореи и не будет способствовать мирному процессу на Корейском полуострове, считает сенатор Франц Клинцевич.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани ранее на конференции в Вашингтоне заявил, что Трамп поддерживает смену режима в Иране, передает агентство Блумберг. Адвокат добавил, что Трамп планирует выйти из соглашения по ядерной программе Ирана. При этом Джулиани отметил, что его заявление основывается на уже известных позициях Трампа, его советника Джона Болтона и госсекретаря США Майка Помпео по иранскому вопросу.

"Думаю, что заявление адвоката Трампа вряд ли будет способствовать и продвижению мирного процесса на Корейском полуострове. По крайней мере, без внимания руководства Северной Кореи оно не останется", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По его словам, если заявление адвоката нынешнего хозяина Белого дома соответствует действительности, то это означает, что США не намерены отказываться от той политики, которую они проводили десятилетиями.

"Смена власти, а мы прекрасно знаем, что под этим имеют в виду США, — путь не к миру, а к хаосу и войне, к страданиям народа. Разве мало примеров Ирака, Ливии, Украины? Тем более подобное недопустимо, когда речь идет о такой стране, как Иран. Катастрофические последствия не заставят себя ждать", — убеждён парламентарий.