МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Тегеран осудил решение американского суда, согласно которому власти Ирана должны выплатить компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, передает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя МИД Бахрама Касеми.
"Решение суда неприемлемо и отвергается. Это не только насмешка над системой международного права, но и насмешка в адрес американского народа, особенно жертв терактов 11 сентября и их семей", — заявил представитель дипломатического ведомства.
Касеми выразил протест в связи с таким, по его словам, политически мотивированным решением суда и обвинил США в попытках "переписать историю". "Правительство Ирана оставляет за собой право возражать этому незаконному судопроизводству", — добавил дипломат.
Родственники погибших при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали иск против властей Ирана в 2004 году.