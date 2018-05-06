Сотрудники правоохранительных органов Армении у захваченного здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов Армении у захваченного здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана Архивное фото

ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Врио премьер-министра Армении Карен Карапетян освободил от занимаемых должностей пресс-секретаря главы кабмина и руководителя протокола, сообщили в пресс-службе правительства.

"Освободить от занимаемых должностей по собственному желания и.о. пресс-секретаря премьер-министра Ованнеса Никогосяна и руководителя протокола Армена Гичяна", — говорится в опубликованном на правительственном сайте решении врио главы правительства.

В пресс-службе отметили также, что от должности освобожден начальник управления по внешним связям правительства Степан Карташян.

Восьмого мая состоится второй тур выборов премьер-министра Армении. Единственный кандидат – глава оппозиционной фракции "Елк" (Исход) Никол Пашинян. Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.