ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Врио премьер-министра Армении Карен Карапетян освободил от занимаемых должностей пресс-секретаря главы кабмина и руководителя протокола, сообщили в пресс-службе правительства.
В пресс-службе отметили также, что от должности освобожден начальник управления по внешним связям правительства Степан Карташян.
Восьмого мая состоится второй тур выборов премьер-министра Армении. Единственный кандидат – глава оппозиционной фракции "Елк" (Исход) Никол Пашинян. Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.
В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.