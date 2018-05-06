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Трампу заранее отказали в приглашении на похороны Маккейна

12:2506.05.2018
(обновлено: 12:28 06.05.2018)
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© AP Photo / Scott ApplewhiteСенатор Джон Маккейн в Конгрессе США. 25 сентября 2017Сенатор Джон Маккейн в Конгрессе США. 25 сентября 2017
© AP Photo / Scott Applewhite

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Близкие больного раком мозга американского сенатора Джона Маккейна не хотели бы видеть президента США Дональда Трампа на похоронах политика, сообщает газета The New York Times.

Политик-республиканец, сенатор США Джон Маккейн. 27 июля 2017. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
СМИ: больной раком Маккейн попросил зятя позаботиться о его дочери
Как отмечает издание, посетивший Маккейна вице-президент США Джо Байден рассказал, что родственники сенатора проинформировали Белый дом о планах его похорон, если 81-летнему политику все-таки не удастся справиться с болезнью. Сообщается, что близкие хотели пригласить на похоронную церемонию в Кафедральном соборе Вашингтона вице-президента Майка Пенса, а не действующего президента. Это решение объясняется "шаткими отношениями" между Трампом и Маккейном, говорится в статье.

В то же время, по сведениям источников телеканала NBC, на уже распланированной церемонии похорон еще живого сенатора могут выступить экс-президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Ценностный разрыв

Так, в недавно вышедшей книге "Мятежная волна" (Restless Wave. — Прим. ред.) Маккейн раскритиковал американского президента за пренебрежение этическими принципами, в частности, в своем желании "угодить автократам".

"Кажется, будто его не интересует моральный облик мировых лидеров и их режимов. Жесткий имидж, или же выставленное напоказ, как в реалити-шоу, подобие "крутости" возобладает над любыми нашими ценностями. Для него дружба — заискивание, критика — повод к вражде", — цитирует издание отрывок из мемуаров аризонского сенатора.

Книга, как и вышедший на HBO документальный фильм с участием сенатора, расцениваются журналистами как "последнее слово" политика. В этих высказываниях он отстаивает свободную торговлю и сохранение "панамериканского мирового порядка", что при Трампе перестало считаться "республиканскими ценностями", добавляет газета.

Считают расклады

В 2017 году Джону Маккейну поставили диагноз "глиобластома" — опухоль мозга. В апреле сенатор попал в больницу с кишечной инфекцией. Ему сделали операцию, которая, по словам супруги, прошла "очень хорошо". Тем не менее в СМИ регулярно появляются сообщения, косвенно указывающие на возможную кончину сенатора. Сам он говорил, что врачи дают "очень слабый прогноз" на победу над болезнью.

Маккейн был переизбран на шестой по счету шестилетний срок в сенате в 2016 году. В мемуарах политик признался, что это последний его мандат.

Сенатор Джон Маккейн в Конгрессе США. 25 сентября 2017
© AP Photo / Scott Applewhite
Маккейн заявил, что врачи дают ему "плохой прогноз" на излечение от рака

"Я не признавался себе в этом сам до нынешнего лета, но диагноз "рак четвертой стадии" довольно грубо убедил меня в этом", — приводят американские СМИ выдержки из книги.

От состояния здоровья Маккейна зависит, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Текущий расклад — 51 на 49 в их пользу. Если сенатор умрет или уйдет со своего поста до конца мая, вероятнее всего, будут назначены специальные выборы. Но по законам штата Аризоны, если Маккейн останется в должности до июня, голосования не будет до 2020 года, что на руку Республиканской партии, отмечает New York Times.

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