Израиль ударил по Газе после запуска палестинцами горящих воздушных змеев

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая — РИА Новости. Израильские военные атаковали позиции палестинских боевиков в секторе Газа, откуда те запускали горящих воздушных змеев, надеясь вызвать пожары в Израиле, сообщила армейская пресс-служба.

Палестинцы запускали воздушных змеев в рамках многотысячных акций протеста, которые полтора месяца идут вдоль границ анклава под общим названием "Великий марш возвращения".

В ответ Израиль применил авиацию. "Минувшей ночью наши силы, используя авиацию, атаковали позицию… в северной части сектора Газа, возле (пограничного) забора безопасности, откуда террористы запускали горящие объекты в попытке спровоцировать пожары в Израиле", — говорится в сообщении израильской армии.

Объект, по которому был нанесен авиаудар, принадлежал правящему в анклаве движению ХАМАС. Его Израиль обвиняет в организации пограничных волнений, регулярно перерастающих в кровопролитные столкновения с военными. Общее число палестинцев, погибших с 30 марта — даты начала "марша возвращения", приближается к 50, счет раненым идет на тысячи.

Израильтяне объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников протестов необходимостью защиты границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.