Иран готов к любому решению Трампа по ядерной сделке, заявил Роухани

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти страны готовы к любому решению американского лидера Дональда Трампа по соглашению об иранской ядерной программе.

"Следующая неделя не принесет никаких изменений в нашу жизнь. Какое бы решение ни принял Трамп, у нас есть планы, мы будем оказывать сопротивление", — заявил Роухани, выступая перед жителями страны в городе Себзевар. Трансляцию вел телеканал Press TV

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.