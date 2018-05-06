В ДНР сообщили о 33 нарушениях перемирия со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (66)

ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Украинские силовики 33 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 33 раза", — сказал представитель ведомства.

Кроме того в СЦКК добавили, что силовики выпустили почти 100 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Горловское направление: артиллерия 122 миллиметра – четыре снаряда; минометы 120 миллиметров – 28 мин; Донецкое направление: минометы 82 миллиметра – 49 мин; Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров – три мины, 82 миллиметра 13 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 889 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

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