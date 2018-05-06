МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Основатель компаний PayPal, SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о намерении начать кондитерский бизнес.

"Я открываю компанию по производству сладостей. Будет потрясающе", — написал предприниматель в Twitter.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing — Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.

Позднее бизнесмен добавил, что у него "суперсерьезные" намерения и предложил создать "криптоконфету".

Этим твитом Маск, вероятно, продолжил заочную перепалку с холдингом Berkshire Hathaway и его руководителями Уорреном Баффетом и Чарльзом Мангером. Спор развязался после того, как на собрании акционеров Tesla глава компании раскритиковал введенную Баффетом концепцию "экономического рва" — долгосрочного преимущества, позволяющего компании зарабатывать больше среднего по отрасли уровня и защищать лидирующие позиции на рынке.

Как сообщило агентство Bloomberg, Илон Маск назвал "ров" неудачной идеей и сказал, что в долгосрочной перспективе для бизнеса важнее "темпы инноваций". В ответ партнер Баффета по бизнесу заметил, что замечание Маска верно, если речь идет о "луже воды". Сам 87-летний инвестор заявил, что множество компаний придерживаются модели "рва", например, входящее в Berkshire Hathaway кондитерское предприятие See's. Баффет бросил оппоненту вызов, предложив ему посоревноваться в производстве конфет. Позднее Маск пообещал "построить ров и засыпать его конфетами" и добавил, что Баффет "не сможет не инвестировать" в его кондитерский проект.

Then I’m going to build a moat & fill it w candy. Warren B will not be able to resist investing! Berkshire Hathaway kryptonite … — Elon Musk (@elonmusk) 6 мая 2018 г.

Маск объявил о намерениях запустить новый бизнес в то время, как другие его начинания терпят рекордные убытки. В конце апреля два крупнейших рейтинговых агентства Moody's и S&P присвоили долговым обязательствам Tesla "мусорный" рейтинг, охарактеризовав бумаги как высокоспекулятивные.

В Moody's отметили, что "для продолжения деятельности, капзатрат и обслуживания долга" компании требуется как минимум четыре миллиарда долларов. Этих денег у нее нет.

По итогам первого квартала 2018 года Tesla отчиталась о рекордных убытках — 710 миллионов долларов. После публикации отчетности акции предприятия подешевели на 7 процентов, а капитализация упала почти на 3,5 миллиарда долларов. Аналитики ожидают банкротства Tesla к концу года.