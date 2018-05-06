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В мире

Илон Маск заявил, что откроет кондитерскую фабрику

10:2206.05.2018
(обновлено: 11:22 06.05.2018)
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© AFP 2018 / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон МаскПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
© AFP 2018 / Peter Parks

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Основатель компаний PayPal, SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о намерении начать кондитерский бизнес.

"Я открываю компанию по производству сладостей. Будет потрясающе", — написал предприниматель в Twitter.

Позднее бизнесмен добавил, что у него "суперсерьезные" намерения и предложил создать "криптоконфету".

Этим твитом Маск, вероятно, продолжил заочную перепалку с холдингом Berkshire Hathaway и его руководителями Уорреном Баффетом и Чарльзом Мангером. Спор развязался после того, как на собрании акционеров Tesla глава компании раскритиковал введенную Баффетом концепцию "экономического рва" — долгосрочного преимущества, позволяющего компании зарабатывать больше среднего по отрасли уровня и защищать лидирующие позиции на рынке. 

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск на презентации новинок автомобильного подразделения компании Tesla Motors. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Tesla Motors
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Ни машин, ни денег: Tesla вплотную подошла к банкротству

Как сообщило агентство Bloomberg, Илон Маск назвал "ров" неудачной идеей и сказал, что в долгосрочной перспективе для бизнеса важнее "темпы инноваций". В ответ партнер Баффета по бизнесу заметил, что замечание Маска верно, если речь идет о "луже воды". Сам 87-летний инвестор заявил, что множество компаний придерживаются модели "рва", например, входящее в Berkshire Hathaway кондитерское предприятие See's. Баффет бросил оппоненту вызов, предложив ему посоревноваться в производстве конфет. Позднее Маск пообещал "построить ров и засыпать его конфетами" и добавил, что Баффет "не сможет не инвестировать" в его кондитерский проект.

Маск объявил о намерениях запустить новый бизнес в то время, как другие его начинания терпят рекордные убытки. В конце апреля два крупнейших рейтинговых агентства Moody's и S&P присвоили долговым обязательствам Tesla "мусорный" рейтинг, охарактеризовав бумаги как высокоспекулятивные.

В Moody's отметили, что "для продолжения деятельности, капзатрат и обслуживания долга" компании требуется как минимум четыре миллиарда долларов. Этих денег у нее нет.

По итогам первого квартала 2018 года Tesla отчиталась о рекордных убытках — 710 миллионов долларов. После публикации отчетности акции предприятия подешевели на 7 процентов, а капитализация упала почти на 3,5 миллиарда долларов. Аналитики ожидают банкротства Tesla к концу года.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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foxxxx-06
Машины выпускают, зарядные станции строятся по всему миру. Производство растёт а хранилища энергии powerpag и powerwall раскупают как жаренные пирожки. Тесла Семи способный на одном заряде проехать800 км заказали ряд компаний. В России где и десятой части такого нет. А бюджет продолжает финансировать Чубайса и СКОЛКОВО на их несбыбыточные не ясные проекты предпочитают кричать о соринках в глазах соседа не видя бревен в своих.
10:40
06.05.2018
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Сергей Мануков
они с паном Пэтро Вальцманом одного поля ягоды . что один Украину обанкротил . что второй свои предприятия обанкротил !
10:34
06.05.2018
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