КНДР обвинила США в ложной интерпретации намерений Пхеньяна

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. МИД Северной Кореи заявил, что Вашингтон представляет миру ложную интерпретацию стремления КНДР к денуклеаризации Корейского полуострова, передает Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"В последнее время США вводят в заблуждение общественность тем, что связывают наше стремление провести денуклеаризацию Корейского полуострова, заявленное в Пханмунчжомской декларации, которая была принята на историческом межкорейском саммите, как будто это является результатом какого-то санкционного давления ", — заявил агентству официальный представитель ведомства.

"Если США будут неверно истолковывать как "слабость" наши мирные и дружелюбные намерения и продолжат попытки военных угроз и давления на нас, это не будет способствовать разрешению вопроса", — отмечается в заявлении представителя МИД.

Северокорейское дипломатическое ведомство отметило, что США вновь нагнетают напряженность в регионе, поднимая вопрос о правах человека в КНДР и размещая на Корейском полуострове стратегические вооружения, а также заявляя об отказе снизить санкционное давление, пока Пхеньян полностью не откажется от ядерного арсенала. В Пхеньяне предупредили, что намеренно провокационное поведение США "является ничем иным, как опасной попыткой, наоборот, остудить достигнутую атмосферу диалога и вновь вернуть ситуацию на исходную точку".

В настоящее время ведется подготовка к встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Советник американского президента Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News ранее заявил, что Трамп намерен последовать примеру ликвидации ливийской программы по химоружию и будет добиваться полной ликвидации северокорейского ракетно-ядерного арсенала, прежде чем пойти на уступки Пхеньяну.