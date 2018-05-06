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Жители Ливана голосуют на парламентских выборах

09:0506.05.2018
(обновлено: 09:38 06.05.2018)
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© REUTERS / Jamal SaidiДевушка на избирательном участке после голосования на парламентских выборах в Бейруте, Ливан. 6 мая 2018Девушка на избирательном участке после голосования на парламентских выборах в Бейруте, Ливан. 6 мая 2018
© REUTERS / Jamal Saidi

БЕЙРУТ, 6 мая — РИА Новости. Избирательные участки на парламентских выборах открылись во всех регионах Ливана. Жители смогут проголосовать до 19.00 по местному времени (совпадает с мск).

Город Бейрут. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Парламентские выборы в Ливане пройдут по новым правилам

На 128 мест в парламенте претендуют 976 зарегистрированных кандидата, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов — 37.

Граждане Ливана впервые с 2009 года голосуют на парламентских выборах, после того как действующий парламент самостоятельно трижды продлевал свой срок под предлогом политической нестабильности.

На протяжении всего дня выборов по всей стране будут предприняты повышенные меры безопасности. Порядок будут обеспечивать как силы МВД, так и армейские подразделения.

Выборы по новым правилам

С 1960 года в Ливане был принят закон так называемого "Большинства" в рамках парламентских выборов, на основе которого и состоялись выборы в 2009 году. Каждый регион страны имел определенное количество кресел с фиксированным количеством мест, закрепленных за каждой конфессией. Побеждала та группа кандидатов от региона, у которой было больше голосов.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Ливанское правительство укрепило безопасность и экономику, заявил Трамп

Таким образом, по правилу "Большинства" было невозможно равномерное распределение депутатских кресел между партиями, также данный метод исключал прохождение в парламент независимых депутатов и представителей малочисленных политических движений.

В июне 2017 года были приняты поправки к закону, которые определили новый порядок выборов в стране. Партии договариваются между собой и составляют списки, число кандидатов в которых соответствует количеству мандатов в данном регионе, количество списков при этом не ограничивается. Избиратель, голосуя за кандидата, голосует за весь список, в котором этот кандидат представлен. При подсчете голосов мандаты распределяются между списками в процентном соотношении – чем больше голосов список набрал, тем больше представленных в нем кандидатов пройдут в парламент. При этом распределение мандатов по конфессиональному признаку от региона сохраняется.

© REUTERS / Mohamed AzakirМужчина изучает списки кандидатов на избирательном участке во время парламентских выборах в Бейруте, Ливан. 6 мая 2018
© REUTERS / Mohamed Azakir
Мужчина изучает списки кандидатов на избирательном участке во время парламентских выборах в Бейруте, Ливан. 6 мая 2018

Однако, по мнению ряда экспертов, больших изменений нововведения не привнесут, поскольку Ливан негласно поделен по конфессиональному признаку. На юге страны большинство проживающих — шииты, которые традиционно голосуют за кандидатов от партий "Хезболлах" и "Харакет Амаль", в Сайде на юге и Триполи на севере большинство составляют сунниты — сторонники партии "Мустакбаль", которую возглавляет действующий премьер-министр страны Саад Харири. Возможная напряженность и какие-либо перемены могут произойти в районе Бекаа и Хермель, где традиционно в фаворе была "Хезболлах", но, пользуясь новыми правилами, противоборствующие политические силы активно пытаются пролоббировать своих кандидатов, надеясь ослабить влияние проиранской партии.

Президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции CEDRE. 6 апреля 2018
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
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Противостояние накалено и в самом Бейруте, где проживают представители практически всех конфессий. В последние дни между сторонниками партий возникали столкновения на фоне политических разногласий.

По всему Ливану составлены более 70 списков, они поделены неравномерно на 15 регионов.

Еще одним новшеством закона о парламентских выборах стало проведение досрочного голосования для граждан, проживающих за рубежом — впервые в истории страны. Такая возможность была предоставлена 27 и 29 апреля 82 тысячам зарегистрированным ливанским гражданам в 40 странах мира.

Деловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia / FotolEdhar
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Долгосрочная перспектива

"Новые правила выборов в парламент осознанно запутаны действующей властью, чтобы ничего в итоге не изменилось. Они должны были дать людям возможность просто голосовать за своих кандидатов, не привязывая их к спискам. Но они понимают, что на честных выборах кланы потеряют свои позиции и места возьмут коммунисты, либералы и другие оппозиционные силы", — заявил РИА Новости президент "Союза демократической молодежи" Аднан Аль-Мокдад.

Аль-Мокдад объяснил, что в связи с новым законом на политической арене внутри страны проявилась не межконфессиональная борьба, как это позиционировалось многие годы, а клановая.

"Доказательством тому все те же списки в регионах. Взять, к примеру, "Хезболлах". В одном регионе они якобы против Джумблата (лидер прогрессивно-социалистической партии – ред.), а в другом регионе кандидаты этих партий в одном списке. То же самое "Мустакабль" во главе с Харири и "Ливанские силы" и "Свободное патриотическое движение", — сказал он.

По словам лидера СДМ, сейчас в ливанской политике наблюдается преемственность власти среди правящих кланов. Те, кто сейчас находится у власти, включили в фавориты списков своих родственников – сыновей, внуков, детей и жен.

Однако Аль-Мокдад считает, что новые выборы дают надежду на позитивные перемены. "Сегодня на выборах будет представлен союз кандидатов, которые не выступают под прикрытием конфессии, у которых действительно хороший авторитет во многих регионах, и они в оппозиции относительно правящей верхушки. Может, сегодня они возьмут всего четыре кресла в парламенте, и это ничего не будет решать, но это даст надежду, что в следующих выборах у них будет больше мест, и тогда можно будет попытаться что-то изменить к лучшему в этой стране", — пояснил он.

© AFP 2018 / Mahmoud ZayyatПредвыборная агитация на улице города Адайсса на юге Ливана. 5 мая 2018
© AFP 2018 / Mahmoud Zayyat
Предвыборная агитация на улице города Адайсса на юге Ливана. 5 мая 2018

Фактор стабильности

Доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко заявил РИА Новости, что система распределения квот в парламенте эффективна и является фактором, удерживающим страну от новой гражданской войны.

Истребитель F-15 ВВС Израиля
© AFP 2018 / Jack Guez
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"Стабильность в стране зиждется на балансе между различными этноконфессиональными группами… На мой взгляд, эта система продолжает себя оправдывать, нет никаких оснований для ее пересмотра, тем паче что общая региональная ситуация никоим образом не способствует пересмотру", — отметил Демиденко.

По его словам, кризис в Сирии не в последнюю очередь вызван именно конфессиональным фактором.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов заявил, что мнения по поводу данной системы различаются, "некоторые считают, что она себя изжила". Различные политические кризисы в Ливане говорят о сложности ливанского общества, расколотого на кланы, а не о жизнеспособности системы, полагает эксперт.

Долгов отметил, что клановый расклад сил в ливанском парламенте и обществе остается. "Если говорить о результатах этих выборов, я не думаю, что они кардинальным образом что-то могут изменить — как в Ливане, так и в событиях в регионе. Это расклад сил, который исторически сложился по конфессиям, по кланам, он сохраняется", — сказал Долгов.

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