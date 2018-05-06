ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (65)

ЛУГАНСК, 6 мая— РИА Новости. Украинские силовики за сутки восемь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

30 марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и БМП-1", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Донецкий, Березовское, Желобок, Лозовое, Калиновка и Фрунзе.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.