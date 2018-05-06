МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Родственники американского сенатора Джона Маккейна, который болен раком мозга, уведомили администрацию президента США, что не хотят видеть лидера страны Дональда Трампа на похоронах политика, пишет газета New York Times.

Маккейна, которому 81 год, переизбрали в 2016 году в сенат на шестой по счету шестилетний срок. В 2017 году ему был поставлен диагноз "глиобластома". Ранее он признался, что не будет переизбираться на новый срок из-за болезни.

По данным издания, родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется "шаткими отношениями" между главой Белого дома и сенатором.

Родные сенатора собираются провести траурную службу в Кафедральном соборе американской столицы, отмечает газета.

Маккейн избирался от штата Аризона, в котором он сейчас проходит лечение. В 2008 году он баллотировался на пост президента США от Республиканской партии, но проиграл Бараку Обаме. Маккейн известен как критик Трампа, неоднократно расходившийся с президентом во мнениях.