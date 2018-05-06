СМИ узнали Россию в вымышленном враге на учениях НАТО

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Эстонии прошли международные учения Locked Shields ("Сомкнутые щиты"), в ходе которых солдаты НАТО отрабатывали ответ на кибератаку со стороны вымышленной страны "Кримзонии", которая сильно походит на Россию, пишет The Washington Post.

По плану учений, в результате действий хакеров "Кримзонии" другая вымышленная страна "Берилия" осталась без мобильной связи и водоснабжения. Кроме того, была атакована энергосистема, а на улицах городов появились протестующие, занимающиеся "подрывной деятельностью". Помимо этого, хакерам удается взломать беспилотник, который, по сценарию, упал на базе НАТО, что привело к жертвам среди солдат.

Издание отмечает, что в "Кримзонии" легко угадывается Россия, учитывая, что в 2007 году, по мнению ряда киберэкспертов, Москва провела хакерские атаки на парламент Эстонии, местные СМИ, банки и интернет-провайдеров. The Washington Post связывает эти действия с решением эстонских властей о переносе "Бронзового солдата" вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина.

Члены НАТО, говорится в статье, тогда не предприняли никаких шагов против России.

Locked Shields — одни из крупнейших киберучений в мире, они проводятся с 2010 года. В этом году в них приняли участие почти 1 тысяча человек из 30 стран.

Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют 20 государств: США, Эстония, Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Словакия, Италия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия, Чехия, Польша, Голландия, Греция, Турция. Не входящие в НАТО Австрия, Финляндия и Швеция являются странами-партнерами центра.