Глава Панамы начинает процесс изменения конституции за год до выборов

МЕХИКО, 6 мая – РИА Новости. Ровно за год до президентских выборов в Панаме нынешний глава государства объявил в субботу о начале консультаций для запуска механизма внесения изменений в конституцию.

Начать этот процесс было предвыборным обещанием Хуана Карлоса Варелы еще в 2014 году в ходе предвыборной кампании. "Конституция, которую мы хотим создать, не та, которой хочет президент, но та, в которой нуждается Панама", – приводит портал Estrella заявление Варелы.

В то же время, о каких именно изменениях пойдет речь, пока не ясно. В понедельник начинаются консультации администрации президента с политическими партиями относительно возможности созыва учредительного собрания, уполномоченного менять основной закон страны. При этом 60 членов собрания могут быть избраны вместе с новым президентом на выборах 5 мая 2019 года.