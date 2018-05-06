Судан отозвал посла в ЦАР из-за нападения на резиденцию посла

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Судан отозвал посла в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в связи с нападением на его резиденцию в столице республики, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел Судана.

Как сообщается в документе, 4 мая было совершено нападение на резиденцию посла Судана в Банги, в результате чего охранник посольства скончался от пулевых ранений. Президент ЦАР и министр внутренних дел нанесли визит послу Судана, принесли свои соболезнования от имени правительства в связи с кончиной сотрудника посольства и пообещали принять меры для розыска преступников и привлечения их к ответственности. По данным информационного портала Sudan Tribune, охранник посольства был убит полицейскими по ошибке: они пытались предотвратить кражу.

"Вечером в субботу министерство иностранных дел отозвало посла ЦАР в Хартуме Абульрахима Абуллаха в связи с жестоким нападением, которому подверглась резиденция посла Судана в Банги со стороны некоторых сотрудников полиции ЦАР вечером в пятницу 4 мая текущего года, в результате чего погиб один из охранников посольства", — говорится в заявлении ведомства.

Согласно документу, правительство Судана передало послу официальную ноту протеста для дальнейшей передачи ее правительству ЦАР с требованием привлечь к ответственности преступников и обеспечить защиту посольству и его сотрудникам.