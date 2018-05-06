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"Провокации и постановочные видео". Чем занимались "Белые каски" в Сирии

08:0006.05.2018
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© AFP 2018 / Thaer Mohammed Активисты из организации Белые каски в СирииАктивисты из организации Белые каски в Сирии
© AFP 2018 / Thaer Mohammed

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Государственный департамент США прекратил финансирование сирийской общественной организации "Белые каски". Боевой путь волонтеров отмечен многочисленными скандалами. Они снимали постановочные видео о "химических атаках", некоторых "активистов" видели в рядах вооруженных исламистов. РИА Новости разбирается, кто им платит и почему Белый дом отказался в этом участвовать.

"Провокации и постановочные видео"   

Финансирование организации прекратилось в "последние недели" и находится "в процессе пересмотра". Судя по комментариям, которые руководитель "Белых касок" Раед Салех дал CBS, волонтеры ошарашены таким поворотом дела. "Наша встреча (с представителями США. — Прим. ред.) в марте была очень позитивной. Звучали обещания от высокопоставленных чиновников о долгосрочной поддержке даже в 2020 году. Не было указаний на прекращение поддержки", — говорит он. 

Вашингтон обеспечивал до трети их бюджета, утверждает телеканал. То, что "Белые каски" существуют на пожертвования западных стран, особенно не афишируется, но и не скрывается. Так, на их сайте (официальное название организации — "Сирийская гражданская оборона") сообщается, что деньги поступают от правительств Великобритании, Нидерландов, Германии, Канады, Новой Зеландии и США.

В 2016-м министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон посетил лагерь беженцев близ турецкого Газиантепа. Там он "обрадовал" британских налогоплательщиков: правительство выделит "Белым каскам" 32 миллиона фунтов стерлингов, поскольку гражданские активисты, по словам министра, проявили "невероятную храбрость, вытаскивая людей из-под развалин".

© AP Photo / Ensar Ozdemir/Anadolu Agency Pool Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время визита в лагерь беженцев неподалеку от турецкого города Газиантеп. 2016 год
© AP Photo / Ensar Ozdemir/Anadolu Agency Pool
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время визита в лагерь беженцев неподалеку от турецкого города Газиантеп. 2016 год
Активисты из организации Белые каски в Думе, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
"Каски" не в кассу. Госдеп лишил "Белые каски" денег на кино

"Приостановление финансирования Госдепа не означает, что организация прекратит свое существование или перестанет заниматься тем, чем она всегда занималась, — провокациями и постановочными видео, — говорит востоковед Андрей Онтиков. — Ведь у "Белых касок" есть и другие спонсоры, например Великобритания, тратящая на них, по некоторым данным, больше американцев".

"Эта организация действует исключительно в районах, где оперируют вооруженные, а зачастую и террористические группировки. Куда делись "Белые каски" из города Дума, где якобы была химическая атака? Почему эти "активисты" куда-то испарились накануне прибытия инспекторов ОЗХО? Складывается впечатление, что белые каски они надевают перед камерой, а на самом деле это обычные боевики, участвующие в боях, контрабанде, торговле товарами по завышенным ценам и прочей подобной деятельности. Если же говорить о гуманитарном аспекте, то "Белые каски" ранее неоднократно запятнали себя предоставлением лживых сведений, публикацией постановочных кадров и видеозаписей", — продолжает эксперт.

Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Основатель Pink Floyd обвинил "Белые каски" в пропаганде для террористов

По его мнению, "самое парадоксальное, что некоторые страны выносят информацию, поставляемую "Белыми касками", на обсуждение в ООН и Совбезе, а также используют ее в качестве предлога для совершения актов агрессии против Сирии, как это было в середине апреля".

"Идентифицированы как члены исламистских группировок" 

Арабист, кандидат исторических наук Борис Долгов отмечает, что эта организация создавалась при участии британских спецслужб, если не напрямую ими. "Их основная задача — медиаприкрытие, которое дает повод для вмешательства Запада, в том числе и военного, в сирийский конфликт", — говорит он.

Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе
Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе
Активисты из организации Белые каски в Идлибе, Сирия
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Политолог назвал "Белые каски" проектом британских спецслужб

По словам Долгова, решение американского внешнеполитического ведомства приостановить выдачу денег "активистам" объясняется рядом причин. "Во-первых, отмежеваться от тех, кто дискредитирован, в том числе и западными СМИ. Возможно, вместо "Белых касок" будет создана другая организация, которая получит финансирование. Во-вторых, расходы Госдепа контролируются профильной комиссией сената. А в сенате есть недовольные такими тратами. Помимо этого, члены "Белых касок" были идентифицированы — не только российской и сирийской сторонами, но и западными массмедиа — как члены вооруженных исламистских группировок. Мировой общественности сложно объяснить финансирование боевиков. Хотя "Белые каски" объявляют себя нейтральными, утверждают, что не поддерживают участников противостояния в Сирии".

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Госдеп прекратил финансировать "Белые каски" из-за провала активистами ответственных заданий. "Были вскрыты очевидные факты целого ряда фальсификаций, которые способствовали раскручиванию очередной антироссийской, антисирийской кампании", — отметил он.

Разоблачение "флешмобов"

В медиа "Белые каски" поддерживалась очень активно. В 2017-м "Оскар" в категории "Лучший документальный короткометражный фильм" получила британская лента о деятельности "активистов". Фильм так и назывался — "Белые каски". Более того, "Сирийскую гражданскую оборону" номинировали на Нобелевскую премию.

Стоп-кадр из видеорепортажа о якобы имевшей быть химической атаке в Думе
Мальчик из ролика "Белых касок" рассказал, как стал "жертвой химатаки"

Тем не менее обвинения в адрес "Белых касок" в постановочных роликах звучали все громче. В апреле в Гааге очевидцы рассказали об инсценировке химической атаки. Мальчик Хасан Диаб, запечатленный на видео "Белых касок", признался, что за участие в съемках ему заплатили печеньем и финиками.

© AP Photo / Peter DejongСирийский мальчик Хасан Диаб на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
Сирийский мальчик Хасан Диаб на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018

Год назад шведско-чилийский врач Марчелло Феррада де Ноли назвал постановкой видео о последствиях химатаки в городе Хан-Шейхун. Тогда "активисты" представили кадры "спасения" мальчика. Медик обратил внимание на то, что, судя по видимым симптомам, ребенок был отравлен опиатами, а не боевым газом.

Активисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Мирные жители в Восточной Гуте считают, что от "Белых касок" нет помощи

В 2016-м "Белые каски" сами признались в постановочном ролике. В кадре якобы пострадавший после авианалета человек сначала лежит неподвижно, а затем как по команде начинает стонать. Объяснение больше походило на шутку: дескать, так прошел в Сирии флешмоб Mannequin Сhallenge, участники которого должны замереть во время какого-либо действия подобно манекену.

Тогда же сириец Мухаммед Дакниш заявил, что его сына пытались использовать в качестве "символа страдающего Алеппо". Активисты утверждали, что пятилетнего Омрана достали из-под руин после удара сирийской и российской авиации. Дакниш рассказал, что ребенок пострадал от некоего взрыва, а воздушного налета не было.

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