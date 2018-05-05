Помпео и член политбюро компартии Китая обсудили КНДР, сообщил Госдеп

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и начальник руководящей группы компартии Китая по международных вопросам Ян Цзечи в субботу обсудил с вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Корейском полуострове, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
О разговоре Помпео и Цзечи стало известно вскоре после жесткого заявления Белого дома, в котором администрация США в субботу подвергла критике требование китайских властей от иностранных авиакомпаний указывать в информации о рейсах принадлежность Тайваня, Гонконга и Макао КНР.