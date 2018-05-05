Посольство России: события в Армении являются внутренним делом республики

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване

ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. События в Армении являются внутренним делом страны, заявило в субботу посольство РФ в Ереване.

"Происходящие в последние недели события в Армении являются исключительно внутренними вопросами Республики Армения и ее граждан", — говорится в заявлении, размещенном на странице посольства в Facebook.

В сообщении посольства отмечается, что российская сторона придерживается позиции, озвученной пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Ранее Песков заявлял, что протесты в Армении являются внутренним делом республики. "Мы хотим надеяться, что ситуация как можно скорее будет урегулирована в рамках конституционного поля", — сказал Песков. В свою очередь в МИД РФ также подчеркивали, что существующие в Армении проблемы являются внутренними делами государства, и выражали надежду, что они буду решаться на основе конституции страны, в правовом поле, через конструктивный диалог между различными политическими силами республики.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

