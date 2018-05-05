Палестинские боевики обвинили Израиль в гибели шести человек в Газе

След от ракеты, выпущенной во время учений боевиками ХАМАС в городе Газа. Архивное фото

След от ракеты, выпущенной во время учений боевиками ХАМАС в городе Газа. Архивное фото

ГАЗА, 5 мая — РИА Новости. Боевое крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС возложило на Израиль вину за взрыв, жертвами которого стали шесть его активистов.

"В результате сложной операции…, подготовленной израильским врагом, произошел взрыв, унесший жизни шести бойцов "Бригад Изеддина аль-Кассама", — сказано в заявлении группировки.

В пресс-службе Армии обороны Израиля РИА Новости сказали, что не располагают информацией об обстоятельствах происшествия. "Это произошло в Газе, так что мы не в курсе", — сказала собеседница агентства.

По данным местных СМИ, взрыв произошел, когда боевики пытались разобрать старую израильскую ракету или авиабомбу.