МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко рассказал о планах Киева сорвать шествие "Бессмертный полк" в стране.
Как написал Захарченко в Facebook, украинская власть напугана тем, что организаторы акции намерены "вывести на улицы более миллиона граждан".
"По моим данным, киевский режим готовит провокации против участников и волонтеров движения", — говорится в публикации экс-министра.
"С апреля 2018 года организаторы мероприятий в регионах уже взяты на контроль. Рассматривается возможность их задержания накануне празднования Дня Победы для "проведения воспитательных бесед", а по факту – для запугивания и дезориентации других активистов", — подчеркнул Захарченко.
Бывший глава МВД призвал украинских правоохранителей "не выполнять преступные приказы", а участников акции — фиксировать нарушения со стороны СБУ.
"Помните, больше всего киевский режим боится международной огласки своих преступлений", — считает экс-глава ведомства.
Ранее "Организация украинских националистов"* заявила о намерении патрулировать улицы Киева для предотвращения акции "Бессмертный полк" в центре города.
"Бессмертный полк" проводится на Украине в День Победы. Это шествие, во время которого люди несут фотографии родственников, участвовавших во Второй мировой войне.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.