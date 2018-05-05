Экс-глава МВД Украины заявил о планах Киева по срыву "Бессмертного полка"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко рассказал о планах Киева сорвать шествие "Бессмертный полк" в стране.

Как написал Захарченко в Facebook, украинская власть напугана тем, что организаторы акции намерены "вывести на улицы более миллиона граждан".

"По моим данным, киевский режим готовит провокации против участников и волонтеров движения", — говорится в публикации экс-министра.

Он также отметил, что Служба безопасности Украины "расценивает акцию "Бессмертный полк" как протестную, а приглашение выйти 9 мая на улицу – как "разжигание межнациональной розни". По мнению Захарченко, действия Киева являются "правовым беспределом".

"С апреля 2018 года организаторы мероприятий в регионах уже взяты на контроль. Рассматривается возможность их задержания накануне празднования Дня Победы для "проведения воспитательных бесед", а по факту – для запугивания и дезориентации других активистов", — подчеркнул Захарченко.

Бывший глава МВД призвал украинских правоохранителей "не выполнять преступные приказы", а участников акции — фиксировать нарушения со стороны СБУ.

"Помните, больше всего киевский режим боится международной огласки своих преступлений", — считает экс-глава ведомства.

Ранее "Организация украинских националистов"* заявила о намерении патрулировать улицы Киева для предотвращения акции "Бессмертный полк" в центре города.

"Бессмертный полк" проводится на Украине в День Победы. Это шествие, во время которого люди несут фотографии родственников, участвовавших во Второй мировой войне.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.