При взрыве в секторе Газа погибли пятеро палестинцев, трое ранены

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ГАЗА, 5 мая — РИА Новости. Пятеро палестинцев погибли, трое пострадали при взрыве в секторе Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Трагедию он описал как "несчастный случай", воздержавшись от подробностей.

"Погибли пять человек, ранены трое в результате случайного взрыва в центральной части сектора Газа", — сказал собеседник агентства.

Некоторые местные СМИ сообщают, что погибшие — члены боевого крыла движения ХАМАС, правящего в анклаве. По их данным, палестинцы подорвались при попытке разобрать старую израильскую ракету.

ХАМАС пока не выступал с заявлениями по поводу инцидента.