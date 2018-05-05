Поддержавший протесты в Армении солист System of a Down приедет в Ереван

ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Солист известной американской рок-группы System of a Down Серж Танкян, поддержавший акции протеста в Армении, прибудет в Ереван 7 мая, сообщил лидер армянской оппозиции Никол Пашинян.

"Рад сообщить, что Серж Танкян прибудет в Ереван 7 мая в 20.05 (19.05 мск). Подготовимся к мощной церемонии встречи", — написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Танкян назвал торжеством справедливости отставку премьер-министра Армении под давлением акций гражданского неповиновения.

В своем видеообращении музыкант посоветовал протестующим держаться подальше от терминологии "цветной революции", так как она ассоциируется с противостоянием между Востоком и Западом. Он также призвал конкретизировать требования участников акции протеста, в частности представить пакет реформ для искоренения несправедливостей, коррупции и загрязнения окружающей среды, а также продолжить мирное сопротивление, избегая ловушек провокаторов.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

При этом у оппозиции 2 мая не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Никола Пашиняна. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.