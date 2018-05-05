Дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке посетили россиянина Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в тюрьме в США, сообщил в субботу РИА Новости пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский.
"В пятницу сотрудники генконсульства встретились с Ярошенко. Он чувствует себя нормально и о каких-либо жалобах или просьбах нашим консульским работникам не говорил", — сказал Топольский.
По его словам, во время посещения тюрьмы сотрудники генконсульства выяснили, что несколько дней назад у Ярошенко произошёл конфликт в камере.
"Его ударили, и администрация тюрьмы перевела Ярошенко в изолятор в целях его же безопасности", — сообщил Топольский.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко — и в Генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию.