Украинские силовики в субботу четыре раза открывали огонь по ЛНР

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков в субботу по территории ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За день, 5 мая, дежурной сменой ЛНР в СЦКК, по данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины с направления населенных пунктов Новтошковское, Крымское по позициям Народной милиции в районе населенных пунктов Донецкий, Березовский, Желобок, Фрунзе", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЛНР.

Согласно сообщению, обстрелы велись из минометов калибром 120 и 82 миллиметров, гранатометов, БМП/БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — сообщает СЦКК.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.