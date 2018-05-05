Один в один: в Финляндии нашли озеро-"двойник" Трампа

Снимок экрана с ресурса Google Maps с изображением озера Vimpelinlampi в Финляндии, напоминающим профиль Дональда Трампа

Снимок экрана с ресурса Google Maps с изображением озера Vimpelinlampi в Финляндии, напоминающим профиль Дональда Трампа

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Житель Финляндии обнаружил сходство формы одного из озер с профилем президента США Дональда Трампа, сообщает издание Yle.

Местный житель по имени Антти Каллио изучал карту местности вблизи города Каяани, когда заметил знакомые очертания. По его словам, сначала Каллио не нашел в озере Вимпелинлампи ничего необычного, но, взглянув на спутниковые карты, обнаружил сходство.

Мужчина сообщил об открытии в соцсетях. Многие пользователи согласились с его мнением по поводу сходства очертаний озера с профилем американского президента.