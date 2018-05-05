"Бессмертный полк" прошел у Ватикана

РИМ, 5 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Акция "Бессмертный полк" прошла в центре Рима в субботу днем под затяжным ливнем, который не стал помехой для участия в памятном мероприятии более сотни соотечественников и итальянцев, передает корреспондент РИА Новости.

"Так же, как на войне наши люди не сдавались под пулями, нас не остановил ливень. В этом году мы специально провели акцию после обеда, чтобы к нам присоединились люди со службы в храме святой Екатерины. Мы думаем, что в этом году в акции принимают участие до 150 человек, это примерно столько же, как и в прошлом", — заявила организатор мероприятия Ирина Вихорева.

Акцию попытался омрачить провокатор с плакатом на итальянском языке, однако его в считанные минуты задержали дежурившие на месте сотрудники полиции.

Колонна, собравшаяся у замка Святого ангела, прошла с флагами и фотографиями героев войны вокруг этого исторического сооружения неподалеку от стен Ватикана и остановилась на набережной Тибра. Там состоялась минута молчания и небольшой митинг, который сопровождали песни военных лет.

Акция привлекла не только живущих в Италии соотечественников, но и самих итальянцев.

"Мы пришли сюда, чтобы отдать дань памяти победе Советского союза, тем самым мы признаем заслуги людей, которые отдали свои жизни за нас", — сказал молодой итальянец по имени Анджело, державший в руках флаг в цветах георгиевской ленты. По его словам, в этом году он пришел на акцию впервые.

"Бессмертные полки" проводятся по всем Апеннинам. В этом году памятные шествия пройдут в Болонье, Больцано, Неаполе, Генуе и Милане. Города поменьше проведут церемонии возложения венков, музыкальные спектакли и панихиды.