На Украине целый город отключат от отопления из-за тарифов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В украинском городе Каменское начались работы по отключению домов от центрального отопления в связи с высокими тарифами, сообщает местное издание mis.dp.ua.

По словам специалистов, "возврата назад нет", жителей призвали переходить на автономное электрическое отопление. Работы по отключению уже идут в ряде районов.

"Учитывая сложную финансовую и экономическую ситуацию, Днепровская ТЭЦ в отопительный сезон 2018-2019 годов не включится. Зима не за горами, поэтому советую всем заранее позаботиться об установке индивидуального отопления", — цитирует издание главу местного коммунального предприятия "Теплосети" Александра Масленкова.

Днепровская ТЭЦ до недавнего времени предоставляла услуги более чем 34 тысячам абонентов, к ней были подключены 1011 жилых домов и 116 школ, больниц и других учреждений. Отказаться от центрального отопления местные власти побудили "сверхвысокие" цены на тепло, отмечает издание.