Порошенко заявил, что Антикоррупционный суд может появиться уже в мае

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Независимый Антикоррупционный суд может быть учрежден на Украине в мае 2018 года, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Focus, материалы которой были опубликованы на официальной странице украинского дипломата Андрея Мельника в Twitter.

"Мы хотим ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я абсолютно уверен, что его удастся завершить в первой половине 2018, вероятно, уже в мае. И тогда мы получим следующий транш (от МВФ – ред.)", — сказал Порошенко в интервью газете.

Читайте масштабне інтерв‘ю Президента @poroshenko для одного з найпопулярніших німецьких журналів Focus (4,6 млн. читачів): виходимо на нові креативні формати — журналіст Гудрун Дометайт цілий робочий день супроводжувала Главу Держави під час поїздки до Одеси. Danke @focusonline pic.twitter.com/wslDEMkuRJ — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 5 мая 2018 г.

Ранее Верховная рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.