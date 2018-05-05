Полиция в Париже сообщила о 40 тысяч участниках шествия против Макрона

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Префектура полиции Парижа заявила, что в столичном шествии противников президента Франции Эммануэля Макрона принимают участие 40 тысяч человек, сообщает радиостанция France Info.

При этом по данным организатора мероприятия, партии "Непокорившаяся Франция", в шествии принимают участие 160 тысяч человек.

Масштабная манифестация, приуроченная к первой годовщине со дня избрания президентом Франции Эммануэля Макрона и окрещенная организаторами "Праздник Макрона", проходит в Париже.

После первомайской демонстрации, которая сопровождалась серьезными столкновениями радикально настроенной молодежи с полицией, власти города решили усилить меры безопасности. Ранее сообщалось, что порядок в Париже в субботу будут обеспечивать две тысячи полицейских и жандармов.

Вместе с тем, по данным СМИ, во время субботнего шествия были задержаны четыре человека, у которых в ходе проверки обнаружили самодельное и холодное оружие.

А в Париже сегодня митингуют против Макрона, который ровно год назад стал президентом Франции. #Paris #Macron pic.twitter.com/cWCUpDDi8L — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 5 мая 2018 г.

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