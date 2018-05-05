Пашинян пообещал сформировать правительство согласия

ЕРЕВАН, 5 мая — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян, которого выдвинули на пост премьер-министра, заявил, что в случае избрания попытается сформировать правительство национального согласия.
По его словам, есть несколько вариантов состава будущего кабинета министров, но выбор будет зависеть от политической ситуации.
Второй тур выборов премьер-министра Армении состоится 8 мая. Пашинян — единственный кандидат на этот пост, но в первом туре за него проголосовали только 45 депутатов при необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина со второй попытки, законодательный орган будет автоматически распущен.
Протесты в Армении
В правящей Республиканской партии сообщили, что 8 мая поддержат кандидата, которого выдвинет треть состава парламента. Согласно поправкам в Конституцию, недавно вступившим в силу, премьер-министр будет обладать самыми широкими полномочиями.