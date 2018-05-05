Пашинян пообещал сформировать правительство согласия

ЕРЕВАН, 5 мая — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян, которого выдвинули на пост премьер-министра, заявил, что в случае избрания попытается сформировать правительство национального согласия.

По его словам, есть несколько вариантов состава будущего кабинета министров, но выбор будет зависеть от политической ситуации.

"Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитимных и прозрачных выборов, то подам в отставку", — добавил Пашинян.

Второй тур выборов премьер-министра Армении состоится 8 мая. Пашинян — единственный кандидат на этот пост, но в первом туре за него проголосовали только 45 депутатов при необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина со второй попытки, законодательный орган будет автоматически распущен.

Протесты в Армении

Акции протеста продолжаются в Армении с 13 апреля. Оппозиция выступила против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром, а через несколько дней объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, но менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку.

В правящей Республиканской партии сообщили, что 8 мая поддержат кандидата, которого выдвинет треть состава парламента. Согласно поправкам в Конституцию, недавно вступившим в силу, премьер-министр будет обладать самыми широкими полномочиями.