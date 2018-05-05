В ЛНР обвинили украинских силовиков в ведении воздушной разведки

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ЛНР Андрей Марочко обвинил украинских силовиков в ведении воздушной разведки у линии соприкосновения.

"Хочу напомнить, что в меморандуме, направленном на имплементацию мирного плана от 19 сентября 2014 года, наложен запрет полетов боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов вдоль всей линии соприкосновения сторон", — сообщил Марочко журналистам.

По данным Народной милиции, беспилотники типа "Лелека-100" и типа "Фантом" ведут разведку позиций у линии соприкосновения в районе Светлодарской дуги и Трехизбенки.

"Мы уже заявляли о том, что украинские силовики вводят практику использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атак на позиции Народной милиции ЛНР и диверсий", — дополнил Марочко.