В Париже в шествии против Макрона участвуют 160 тысяч человек

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В парижском шествии противников президента Франции Эммануэля Макрона, приуроченном к первой годовщине его избрания, принимают участие 160 тысяч человек, сообщил организатор мероприятия партия "Непокорившаяся Франция".

"Нас 160 тысяч на "Празднике Макрона"! Впечатляюще! Непокорившийся народ на улицах", — сообщается в Twitter партии.

Масштабная манифестация, приуроченная к первой годовщине со дня избрания президентом Франции Эммануэля Макрона и окрещенная организаторами "Праздник Макрона", началась в субботу на площади у Оперы Гарнье в Париже. В планах участников манифестации – пикник, концерт посреди города и пешее шествие в направлении площади Бастилии.

Шествие проходит в спокойной обстановке. После первомайской демонстрации, которая сопровождалась серьезными столкновениями радикально настроенной молодежи с полицией, власти города решили усилить меры безопасности. На улицах, по которым пролегает маршрут шествия, выставлены усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Многие отходящие улицы и переулки перекрыты полицейскими заслонами. Ранее сообщалось, что порядок в Париже в субботу будут обеспечивать две тысячи полицейских и жандармов.