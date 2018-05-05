Американские СМИ оценили перспективы российского "Шторма"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Перспективный авианесущий крейсер проекта "Шторм" может изменить баланс сил на море сразу в трех регионах, пишет издание Military Watch.

По словам экспертов, в Средиземном море, где Россия уже значительно увеличила свое присутствие, такой корабль был бы полезен для обеспечения гарантий безопасности Дамаску, важнейшему союзнику Москвы в регионе. Кроме того, появление там авианесущего крейсера могло бы служить символом поддержки для стран Персидского залива, с которыми Россия также налаживает военно-политические связи, говорится в статье.

Во-вторых, корабль проекта "Шторм" сможет действовать при низких температурах, в частности в Арктике. Так как американские авианосцы не предназначены для операций в таких климатических условиях, появление "Шторма" позволит приобрести решающее преимущество в силах в регионе, крайне богатом природными ресурсами.

Кроме того, авианесущий крейсер может пригодиться России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его появление сможет сдвинуть баланс сил на море не в пользу западных стран и Японии, отмечает издание.

Разработка перспективного авианесущего крейсера может вызвать интерес у потенциальных покупателей, например у Индии. Палубная версия истребителя пятого поколения Су-57 также могла бы заинтересовать Китай. С учетом всех этих факторов создание "Шторма" выглядит вполне целесообразным, заключает Military Watch.

Проект "Шторма" был впервые представили широкой публике на международном военно-техническом форуме "Армия-2015". В 2017 году замглавы Минобороны Юрий Борисов сообщил, что заложить новый авианесущий крейсер планируется к 2025 году. Сейчас в составе российского ВМФ есть лишь один корабль такого класса — "Адмирал Кузнецов".