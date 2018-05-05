В Женеве впервые прошло официальное шествие "Бессмертного полка"

ЖЕНЕВА, 5 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Шествие "Бессмертного полка" впервые официально состоялось в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.

Почтить память своих предков торжественным шествием в субботу пришло свыше 100 человек. Они с песнями прошли по одной из набережных женевского озера, мимо здания Совета ООН по правам человека в сторону площади Наций, прямо перед зданием ООН, где установлен знаменитый памятник в виде большого стула без одной ножки.

Марш памяти пошел организованно и весело, а многие прохожие на маршруте следования шествия интересовались, в честь чего оно проходит.

Вместе с русскими жителями Женевы в акции "Бессмертный полк" приняла участие и семья поляков, которые тоже несли портреты своих предков, погибших во время Великой Отечественной войны.

Акция была официально согласована с властями Женевы и прошла при поддержке постпредства РФ при женевском отделении ООН.

Расширение географии "Бессмертного полка" говорит о том, что люди помнят о подвиге своих предков, которые отдали жизни за свободу народов мира, заявил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Мы благодарны, что швейцарский оргкомитет "Бессмертного полка" принял активное участие в организации этого мероприятия. Расширение географии этой акции говорит о том, что народ помнит о подвиге Советской Армии, совершенном в ходе Второй мировой войны, помнит о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость всех народов. Отрадно, что это привлекает такое внимание швейцарской общественности и швейцарских властей, которые помогали в организации шествия", — сказал он.

Гатилов подчеркнул, что постпредство РФ продолжит оказывать поддержку проведению "Бессмертного полка" в Женеве.

Акция "Бессмертный полк" в Швейцарии также состоится и 9 мая. Она пройдет на аллее славы на кладбище "Хёрнли" в Базеле. В День Победы здесь проходит торжественная церемония возложения венков к братской могиле советских солдат с участием послов стран СНГ. Как и в прошлом году, все желающие принять в ней участие смогут из Женевы, Берна и Цюриха доехать до места проведения церемонии на бесплатных автобусах, которые предоставляют посольство РФ, постоянное представительство РФ при женевском отделении ООН и Россотрудничество.

В 2017 году акция "Бессмертный полк" собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, а также США, Франция и Великобритания.

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.