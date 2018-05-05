Президент Молдавии Игорь Додон во время церемонии перезахоронения останков 26 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны. 5 мая 2018

Президент Молдавии Игорь Додон во время церемонии перезахоронения останков 26 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны. 5 мая 2018

КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон и посол России Фарит Мухаметшин приняли участие в перезахоронении останков 26 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны.

"Сегодня вместе с послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным, с ветеранами и участниками поисковых отрядов возложили цветы на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" и приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения останков 26 солдат, павших в боях за освобождение Молдовы во время Великой Отечественной войны", — написал Додон на странице в Facebook.

Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года — накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

По словам президента, военные действия, в ходе которых была окончательно освобождена Молдавия и выведена из войны Румыния, позволили коренным образом изменить стратегическую ситуацию на Балканах.

"Мы никогда не забудем тех, кто ценой собственной жизни освободил нашу землю. Смелость и отвага героев, павших за освобождение от фашистской оккупации, не должны предаваться забвению, это наша национальная гордость", — добавил он.

Додон пригласил всех граждан Молдавии принять участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Великой Победы.