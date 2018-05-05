Память эскадрильи "Нормандия-Неман" почтили во французском Ле Бурже

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 5 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Церемония возложения венков к мемориалу легендарной эскадрилье "Нормандия-Неман" прошла в субботу в городе Ле Бурже под Парижем.

Затем памятная церемония прошла в Музее авиации и космонавтики. В ней приняли участие посол РФ во Франции Алексей Мешков, ветераны из России, которые специально приехали в Париж на мероприятия, посвящённые Дню Победы, также представители торгпредства РФ во Франции постпредства РФ при ЮНЕСКО. С французской стороны присутствовали директор Музея авиации и космонавтики, президент ассоциации "Мемориал Нормандия-Неман".

"История эскадрильи "Нормандия-Неман" — один из самых славных и ярких примеров единения наших народов перед лицом общей опасности, союзничества русских и французов. Французские пилоты, о которых сегодня говорилось, прибывшие зимой 1942 года в Советский Союз, совершенно незнакомую им страну, воевали бок о бок с советскими лётчиками", — сказал Мешков. "Мы всегда будем помнить тех, кто пал в этой битве и не вернулся домой", — подчеркнул он. В память о них перед Музеем авиации и космонавтики в прошлом году была открыта мемориальная стела с именами погибших 42 французских летчиков, отметил российский посол.

"В непростые периоды международной повестки дня особенно важно помнить о том, что нас объединяет. Помнить и дружить завещали нам те, кто пронёс эту дружбу и через годы войны, и через годы идеологического противостояния", — добавил Мешков.

В ходе боевых действий на советско-германском фронте Второй мировой войны пилоты эскадрильи "Нормандия-Неман" совершили более пяти тысяч вылетов, провели 869 воздушных боев и уничтожили 273 самолета противника. Летчиками авиаполка стали 97 человек, 42 из них погибли. Четверо асов "Нормандии" — Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап, Жак Андрэ и Марсель Лефевр — удостоены звания героев Советского Союза, награды, которая крайне редко вручалась гражданам других стран.

Памятник работы российского скульптора Владимира Суровцева был установлен возле Музея авиации и космонавтики в Бурже в 2006 году. В центре скульптурной композиции — французский пилот и русский авиамеханик, которые с тревогой и надеждой глядят в небо, ожидая возвращения товарищей с боевого вылета.