Южнокорейские министры посетили острова на линии разграничения с КНДР

ТОКИО, 5 мая — РИА Новости. Четыре представителя кабмина Южной Кореи – министр обороны Сон Ён Му, министр иностранных дел Кан Гён Хва, министр по делам объединения Чо Мён Гюн и министр океанологии и рыболовства Ким Ён Чун посетили два острова, находящихся на так называемой "северной разграничительной линии", сообщило агентство Ренхап.

Цель визита – выяснить позицию населения, проживающего на островах Ёнпхёндо (Йонпхёндо) и Пэннёндо в связи с достигнутым на межкорейском саммите соглашением о превращении зоны в районе "северной разграничительной линии" — фактической морской границы между Севером и Югом Кореи – в зону мира, что позволит предотвратить случайные вооруженные столкновения и обеспечит безопасность рыболовства.

Существующая "северная разграничительная линия" была проведена в одностороннем порядке командованием США после Корейской войны. Северная Корея не признает справедливость такого разграничения и оспаривает принадлежность некоторых районов.

В 2010 году остров Ёнпхёндо (Йонпхёндо) был обстрелян вооруженными силами КНДР, в результате обстрела два южнокорейских военных погибли, 17 были ранены.

В 2013 году Южная Корея развернула на островах Йонпхёндо и Пэннёндо в Желтом море противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Spike производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с дальностью действия около 20 километров, что достаточно для поражения артиллерийских огневых точек в КНДР.