Программу сотрудничества ЕС в обороне могут дополнить

БРЮССЕЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ожидает, что к концу года может быть принято решение о подключении третьих стран к проектам в рамках европейской программы сотрудничества в сфере обороны, а число самих проектов будет увеличиваться за счет высказанных в субботу в Софии "интересных" идей.

Могерини принимает в субботу участие в неформальной встрече глав оборонных ведомств стран ЕС в Софии, на которую также приглашены представители руководства НАТО, Европейского оборонного агентства. Одной из тем обсуждения стала реализация программы постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), призванного, в числе прочего, оптимизировать работу военно-промышленного комплекса стран ЕС и действия при планировании обороны.

"Что касается участия третьих стран, я рассчитываю, что после того, как мы примем решения, формальные акты — в июне, надеюсь — по управлению программой, тогда страны-участницы смогут более детально сосредоточиться на конкретных процедурах для участия третьих стран в проектах", — сообщила она на пресс-конференции в Софии.

"Я ожидаю, что это решение будет принято к концу года",- добавила Могерини, отметив, что уже в субботу дискуссии по этому вопросу были очень продуктивными.

"Несомненно, будут дополнительные проекты к уже 17 действующим", — сказала она, отметив, что ряд стран уже начали предлагать "интересные" идеи, но пока "слишком рано" рассказывать о них публично.

"Пока рано говорить, сколько именно и в каких сферах… но некоторые идеи озвучивались сегодня в ходе переговоров", — сообщила верховный представитель ЕС по внешней и оборонной политике ЕС.

В марте совет Евросоюза по иностранным делам одобрил план действий по реализации странами-членами ЕС совместной программы постоянного структурированного сотрудничества в области обороны, утвердив список из 17 совместных проектов, в том числе в сфере обеспечения оперативной готовности.

Могерини также сообщила о прогрессе в реализации другой программы в оборонной сфере – по повышению мобильности войск в Европе. Этот проект получил в СМИ название "военного Шенгена", он реализуется в сотрудничестве с НАТО для устранения административных и инфраструктурных преград для оперативной переброски войск по территории европейских стран в случае возникновения "кризисных ситуаций".

"Работа в рамках программы военной мобильности идет очень хорошо, к июню, середине июня, мы сможем представить ход этой работы, и мы не видим особых трудностей ни с членами НАТО, ни с самой НАТО", — сообщила Могерини.