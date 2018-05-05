Министры обороны Эстонии и Франции обсудили военное сотрудничество

ТАЛЛИН, 5 май — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Юри Луйк, находящийся на встрече глав военных ведомств стран ЕС в Болгарии, обсудил в субботу с французской коллегой Флоранс Парли военное сотрудничество двух стран, сообщила пресс-служба минобороны Эстонии.

"Эстонский и французский министры говорили о подготовке, связанной с присоединением Эстонии к руководимой Францией операции "Бархан" в Мали. Они обсудили также возвращение Франции в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО в следующем году. Флоренс Парли подтвердила, что ведется подготовка французского контингента к прибытию в Эстонию", — говорится в сообщении.

Луйк поблагодарил Парли за участие Франции в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии. ВВС Франции в четверг сменили в порядке ротации контингент ВВС Италии на авиабазе Эмари под Таллином.

Эстония планирует внести свой вклад в военную операцию Франции "Бархан" в Мали, направив туда 50 своих военнослужащих.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции была дислоцирована в Тапа с апреля прошлого года. Возглавляет международный батальон Великобритания. В январе нынешнего года французский контингент сменили военнослужащие Дании.