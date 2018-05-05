Могерини рассказала о перспективах создания Европейского фонда мира

БРЮССЕЛЬ, 5 мая – РИА Новости. ЕС подготовит к середине июня детальный доклад по предлагаемому им новому инструменту в сфере обороны и внешней политики – Европейскому фонду мира, который позволил бы поддерживать операции в третьих странах и оказывать военно-техническую помощь партнерам, сообщила в субботу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее на этой неделе ЕК представила бюджетные предложения на семилетний цикл 2021-2027 годов, которые предусматривают увеличение расходов на внешнюю политику, инвестиций в оборону и безопасность. Среди предложений содержится идея создания Европейского фонда мира (EPF) объемом 10,5 миллиарда евро "для укрепления возможного совместного действия в странах, не являющихся членами ЕС". Согласно проекту, фонд может быть задействован для оказания военно-технической поддержки вооруженных сил стран вне союза.

Могерини принимает в субботу участие в неформальной встрече глав оборонных ведомств стран ЕС в Софии, на которую также приглашены представители руководства НАТО, Европейского оборонного агентства и замгенсек ООН по вопросам миротворчества.

"Я проинформировала министров о намерении представить детальное предложение к середине июня по Европейскому фонду мира, новому внебюжетному фонду для финансирования нашей оборонной деятельности, военных операций, поддержке партнеров и также возможности финансирования военного оборудования для партнеров", — заявила Могерини на пресс-конференции журналистам. Трансляцию вела пресс-служба ЕК. По ее словам, эта работа получила поддержку стран-участниц.

Могерини также сообщила, что к июню будет подготовлен и доклад о ходе реализации 17 проектов, согласованных в рамках постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны.

В марте совет Евросоюза по иностранным делам одобрил план действий по реализации странами-членами ЕС совместной программы постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области обороны, утвердив список из 17 совместных проектов в таких областях, как подготовка кадров, развитие потенциала и оперативная готовность в области обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что вооружения, разрабатываемые в рамках PESCO, должны также быть доступны и альянсу.