Абдулатипов провел встречу с министром науки Ирана

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия Рамазан Абдулатипов в субботу провел встречу с министром науки, исследований и технологий Ирана Мансуром Голями, сообщает агентство IRNA.

По данным агентства, встреча прошла в субботу в Тегеране.

"У России и Ирана есть много оснований для расширения двусторонних научных связей", — заявил Абдулатипов.

Экс-глава Дагестана назвал РФ и Иран двумя научными и культурными сверхдержавами, которые должны развивать сотрудничество.