Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Врачи госпиталя Дэнбери, штат Коннектикут, удалили пациентке опухоль яичника весом около 60 килограммов. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

In a lifesaving surgery, doctors at Danbury Hospital removed a woman's 132-pound tumor. https://t.co/lqyy1OFMn8 pic.twitter.com/CHf5VBmAvw — Hartford Courant (@hartfordcourant) 4 мая 2018 г.

Женщина обратилась к гинекологу, начав резко набирать вес. На протяжении нескольких месяцев она прибавляла около 4,5 килограмма за неделю. Сеанс МРТ показал наличие опухоли, которую специалисты посчитали доброкачественной, однако она разрасталась так быстро, что не позволяла пациентке полноценно двигаться и есть.

Из-за размеров новообразования женщина вынуждена была пользоваться инвалидным креслом. По словам гинеколога Ваагна Андикяна, новообразование было очень крупным, если учесть что большой считается опухоль весом от 11 килограммов.

В итоге команда из 25 врачей за две недели разработала план хирургического вмешательства. Специалистам удалось решить главную задачу — избежать повреждения кровеносного сосуда, от которого "питалась" опухоль. Пятичасовая операция прошла успешно, пациентка находится в хорошем состоянии, отмечается в пресс-релизе госпиталя.