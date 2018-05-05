Предполагаемый виновник ДТП с 11 жертвами в Кривом Роге умер в СИЗО

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Мужчина, который, предположительно, стал виновником ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли 11 человек, умер в СИЗО, сообщил в субботу депутат Верховной рады Украины Константин Усов.

Авария в Кривом Роге с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda произошла 17 апреля. Восемь человек погибли и 21 был ранен, позже трое пострадавших скончались в больнице. Водитель легковушки, который, по данным украинских СМИ, ссылающихся на очевидцев, проезжал перекресток на желтый сигнал светофора, был арестован.

"В СИЗО Кривого Рога сегодня умер 68-летний гражданин Александр Волков, подозреваемый в грубом нарушении правил дорожного движения, в результате чего произошло трагическое ДТП с 11 жертвами. Гражданин болел терминальной стадией рака. Но полные обстоятельства смерти устанавливаются. Буду настаивать на всестороннем расследовании", — написал Усов на Facebook.

Ранее пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что водитель автомобиля Mazda после аварии был задержан и давал объяснения, но позже в связи с резким ухудшением состояния здоровья его перевели в больницу. Суд города Днепра избирал ему меру пресечения в режиме видеоконференции.